ABD’nin vergi kararı altın piyasasını karıştırdı: Fiyatlar o seviyede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ABD’nin geçen hafta 100 ons ve 1 kilogram külçe altını gümrük vergisine tabi tutma kararı, küresel piyasalarda sürpriz etki yaratmıştı. Yatırımcılar, Beyaz Saray’dan gümrük vergisi politikasına dair resmi açıklamayı beklerken, New York’ta altın vadeli işlemleri dengelendi.

FİYAT FARKI DÜŞÜŞE GEÇTİ ABD ile Londra’daki ticaret merkezleri arasındaki fiyat farkı, kararın ardından 100 doların üzerine çıkmışken ons başına 60 doların altına geriledi. Washington’ın bu politikası, küresel külçe altın akışında ve ABD vadeli işlem sözleşmelerinin işleyişinde önemli sonuçlar doğurabilir. Nisan ayında kıymetli metal vergiden muaf tutulmuştu. Uzmanlar, uzun vadeli netlik sağlanana kadar altın piyasalarındaki gerginliğin sürebileceğini belirtiyor.

PİYASALAR BEKLEMEDE Dünya Altın Konseyi Kuzey Amerika Kıdemli Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sektör bu olası açıklamayı beklerken, altın piyasalarının çeşitli segmentlerinin düzenli bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Durumu izlemeye devam edecek ve bilgiler netleştikçe araştırmalarımızı ve içgörülerimizi güncelleyeceğiz” dedi.

Değerli metal, bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselirken, kazançların büyük kısmı jeopolitik ve ticaret gerilimlerinin arttığı ilk dört ayda gerçekleşti.

ENFLASYON VERİLERİ FED’İN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası hakkında ipuçları için salı günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Ekonomistler, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 0,3 artmasını öngörüyor. Bu oran, bir önceki ayki yüzde 0,2’lik artışın üzerine çıkıyor.

FED, soğuyan istihdam piyasası ile yüksek seyreden enflasyon risklerini dengelemeye çalışırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın faizleri düşürme yönündeki baskılarına direniyor. Daha düşük faizler, faiz getirmeyen altın için olumlu bir ortam yaratıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 425 TL

4 bin 425 TL Çeyrek altın: 7 bin 247 TL

7 bin 247 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 852 TL

28 bin 852 TL Ons altın: 3 bin 379 dolar