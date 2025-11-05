ABD yaptırım kararı vermişti: Akaryakıt fiyatlarına dev zam sinyali!

GüzelEnerji'nin müşterilerine gönderdiği belgeye göre şirket, 3 Kasım itibarıyla yaptığı fiyat artışının gerekçesi olarak ABD'nin 22 Ekim'de Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft’e yönelik aldığı yaptırım kararını gösterdi.

YAPTIRIM KARARI FİYATLARI ETKİLEDİ

GüzelEnerji 2024 verilerine göre Türkiye pazarındaki en büyük dördüncü akaryakıt dağıtım şirketi konumunda. 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batılı ülkeler Rus petrolü alımını durdurmuş, Türkiye ise Rus dizel yakıtının en büyük ithalatçısı haline gelmişti.

ZAMLAR DİĞER FİRMALARA DA YANSIYABİLİR

ABD’nin yeni yaptırım kararının akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaları da etkilemesi bekleniyor. Uzmanlara göre dizel fiyatlarının önümüzdeki günlerde tüm firmalarda artış göstermesi olası.