ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin altında geldi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:53

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:53

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 0,9 puan azalarak 47 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI eylülde geçen aya kıyasla 0,9 puan azalarak 47'ye gerilerken, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 48,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta 47,9 değerini almıştı.

HİZMET SEKTÖRÜ VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 0,3 puan azalışla 55,4'e geriledi.

Bu dönemde 2 ayın en düşük seviyesini kaydetmesine rağmen piyasa beklentilerini aşan endeksin 54,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, ağustosta, 55,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise eylülde aylık bazda 0,2 puan düşerek 54,4'e indi.

Söz konusu dönemde 2 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, ağustosta 54,6 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.