ABD'de işsizlik maaşı başvurularında ilk

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:19

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:20

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 232 bine çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.