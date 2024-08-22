ABD'de işsizlik maaşı başvurularında ilk

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bine çıkarken, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:19
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında ilk
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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 232 bine çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.


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