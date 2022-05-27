ABD'de kişisel harcamalar arttı
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında kişisel gelirler yüzde 0.4, kişisel harcamalar yüzde 0.9 arttı. Fed'in favori göstergesi PCE enflasyon ise yıllık yüzde 6.3'e geriledi.
ABD'de Nisan ayında kişisel gelirler tahminlerin altında kalırken kişisel harcamalar tahminleri aştı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında kişisel gelirler yüzde 0.4, kişisel harcamalar yüzde 0.9 arttı.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini gelirlerin yüzde 0.5, harcamaların yüzde 0.8 artmasıydı.
Reel kişisel harcamalar Nisan'da yüzde 0.7 arttı.
Fed'in favori göstergesi olan PCE enflasyon aylık yüzde 0.2 ile tahminlere paralel arttı. Bu, 1.5 yılın en düşük artışı olarak kayda geçti. Yıllık bazda ise yüzde 6.6'dan 6.3'e geriledi ancak yüzde 6.2'lik beklentiyi aştı.
Çekirdek PCE endeksi aylık 3. ayda da yüzde 0.3 arttı. Yıllık artış tahminlere paralel olarak yüzde 5.2'den yüzde 4.9'a geriledi.
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