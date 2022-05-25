Fed'den faiz artırımı konusunda ipucu vermesi bekleniyor
ABD borsasının ana endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı para politikası toplantısının tutanakları yayımlanmadan önce ekside açılmaya hazırlanıyor.
TSİ 21.00'de yayımlanacak Fed Mayıs toplantısı tutanaklarının gelecekteki faiz artırımları konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici bulgular olana kadar faiz artışlarını sürdürmeyi taahhüt etmişti.
"Bugün biraz daha şahin tonda (Fed tutanağı) ve tam istihdam (duruşundan) enflasyonla müdacele edildiğine dair garanti verilen eksene doğru bir geçişi göreceğiz" diyen Boston Partners küresel piyasa araştırmaları müdürü Mike Mullaney, "Eğer Fed iddia ettikleri yolda gitmeye devam ederse, 2023'te resesyon olma konusunda daha büyük bir olasılık göreceksiniz" dedi.
TSİ 16.07 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.35 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.36 düştü.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.45 geriledi.
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