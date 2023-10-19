ABD'de konut başlangıçları beklentileri karşılayamadı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 07:00

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7 artarak 1 milyon 358 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 380 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta yüzde 12,5 azalışla 1 milyon 269 bine inerek 3 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.

Konut başlangıçları eylülde, yıllık baz olarak yüzde 7,2 azalış gösterdi.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENENDEN AZ DÜŞTÜ

Ülkede inşaat izinleri, eylülde aylık bazda yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 473 bine geriledi.

Bu dönemdeki düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 455 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ağustosta yüzde 6,8 artışla 1 milyon 541 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,2 azaldı.