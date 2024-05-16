ABD'de kritik veri açıklandı! İşte altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...

ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Altının gramı ise güne artışla başlamasının ardından 2 bin 473 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:03
ABD'de kritik veri açıklandı! İşte altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 24 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 553 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 388 dolardan işlem görürken, analistler, dün gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü kaydetti. 

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,36'ya gerilemesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,32'ye indi.

PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Bununla birlikte, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.


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