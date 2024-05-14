Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 452 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 991 milyon 641 bin 849,30 lira, işlem miktarı ise 2.472,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 65 milyon 986 bin 469,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile BLZ Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.450.000,00 2.321,00
  En Düşük 2.420.000,00 2.343,00
  En Yüksek 2.452.000,00 2.369,00
  Kapanış 2.420.000,00 2.343,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.421.644,47 2.354,09
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.991.641.849,30  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.472,57  
  Toplam İşlem Adedi 30  

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