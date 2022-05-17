ABD'de perakende satışlar nisanda yüzde 0,9 arttı
ABD'de Nisan ayına ilişkin perakende satış verileri beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek gösterge beklentilerden daha pozitif göründü.
ABD'de nisan ayına ilişkin perakende satış verileri açıklandı. Ülkede manşet perakende satış verileri beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek gösterge beklentilerden daha pozitif göründü. ABD'de perakende satışlar nisanda yüzde 0,9 arttı. Otomobil hariç perakende satışlar nisan ayında yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olmuştu. Otomobil ve akaryakıt hariç perakende satışlar ise yüzde 1 artış kaydederek yüzde 0,7'lik beklentinin üzerinde geldi.
ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞMIŞTI
Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.
Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentilerin üzerinde gelmişti. Buna göre ABD'de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4'lük beklentiye karşın yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0,2 puan üzerinde yüzde 6,2 olarak kaydedildi.
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