ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3.7'ye yükseldi.

Reuters
02 Eylül 2022 Cuma, 15:49
ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı
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ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 315,000 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.? Geçtiğimiz ay 528,000 olarak açıklanan veri 526,000 seviyesine revize edildi. ?

Reuters anketine katılan 75 ekonomist tarım dışı istihdamın ağustos ayında 300,000 artış kaydetmesini bekliyorlardı.

İş gücüne katılım ağustos ayında yüzde 62.1 seviyesinden yüzde 62.4 seviyesine yükseldi.

TAHMİNLER  YÜZDE 3.5 SEVİYESİNDEYDİ?

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesine yükseldi.?? Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5?? olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3.5 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de ortalama saatlik ücretler Ağustos ayında yüzde 0.3 seviyesine geriledi.? Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.4 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 5.2 seviyesinde değişim göstermedi.


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