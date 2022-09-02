ABD, Güney Kore ve Japonya’dan, Kuzey Kore’nin nükleer denemelerine karşı iş birliği
Üç ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası bölgede artan gerilimi görüşmek üzere ABD’nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi
ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer denemesine ortaklaşa yanıt vereceklerini duyurdu.
Söz konusu ülkelerin üst düzey güvenlik danışmanları, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası bölgede artan gerilimi görüşmek üzere ABD’nin Hawaii eyaletindeki Honolulu’da bir araya geldi.
Yonhap’a göre, görüşmeye katılan Güney Koreli güvenlik danışmanı Kim Sung-han, Kuzey Kore’nin bugüne kadar 6 nükleer test yaptığını ve bu testlerin 7’ncisini gerçekleştirmesi halinde tepkilerinin daha farklı olacağını söyledi.
Kuzey Kore, ağustos başından bu yana 2'si seyir füzesi olmak üzere, 18 füze denemesi gerçekleştirdi.
KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI MÜZAKERELERİ
Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de yapılan son görüşmenin ardından durmuştu.
Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.
Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.
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