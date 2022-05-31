ABD'de tüketici güveni 3 ayın en düşük seviyesinde
ABD'de tüketici güveni mayıs ayında enflasyon endişeleriyle şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de tüketici güven endeksi verileri açıklandı. Conference Board verilerine göre Tüketici Güveni mayıs ayında 106.4'e geriledi Nisan ayı verisi 108.6'ya yukarı yönde revize edildi.
Açıklanan güven endeksi, özellikle gıda ve enerjide kalıcı yükselişin hanehalkının algısını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Tüketiciler fiyatların gelecek yıl yüzde 7.4 artmasını bekliyor. Otomobil ve konut alma planlarının Mayıs ayında düştüğü görüldü. Cari koşullar endeksi 149.6'ya gerilerken tüketicilerin 6 aylık görünüme ilişkin tahminlerini yansıtan beklentiler endeksi de 77.5'e geriledi.
Video Haberler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler