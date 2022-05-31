ABD'de tüketici güveni 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de tüketici güveni mayıs ayında enflasyon endişeleriyle şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 17:28
ABD'de tüketici güveni 3 ayın en düşük seviyesinde
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ABD'de tüketici güven endeksi verileri açıklandı. Conference Board verilerine göre Tüketici Güveni mayıs ayında 106.4'e geriledi Nisan ayı verisi 108.6'ya yukarı yönde revize edildi.

Açıklanan güven endeksi, özellikle gıda ve enerjide kalıcı yükselişin hanehalkının algısını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Tüketiciler fiyatların gelecek yıl yüzde 7.4 artmasını bekliyor. Otomobil ve konut alma planlarının Mayıs ayında düştüğü görüldü. Cari koşullar endeksi 149.6'ya gerilerken tüketicilerin 6 aylık görünüme ilişkin tahminlerini yansıtan beklentiler endeksi de 77.5'e geriledi.


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