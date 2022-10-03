ABD'den Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın İran yaptırımlarını deldiğine yönelik suçlamaya yönelik itirazını ele almaya karar verdi. Karar sonrası bankanın hisseleri tavan yaptı.
Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde süren davasında yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan habere göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a uygulanan yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılandığı davaya yönelik itirazını işleme almayı kabul etti.
Halkbank, Amerikan Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası kapsamında federal yargının diğer ulusları ve sahip oldukları şirketleri yargılayamayacağı tezini savunarak mahkemeye itiraz talebinde bulunmuştu.
DAHA ÖNCEDEN REDDEDİLDİ
Ancak bu talep ABD Temyiz Mahkemesi tarafından daha önce reddedilmişti.
KARAR SONRASI HİSSELER TAVAN YAPTI
Yaşanan gelişme sonrası Halkbank hisseleri borsada yüzde 10 yükselerek tavan yaptı.
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