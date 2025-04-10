ABD'den İran'a yeni yaptırım: Nükleer programla bağlantılı şirketler hedefte!

Yapılan açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumuna (AEOI) bağlı olarak faaliyet gösteren İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi'ni (TESA) destekleyen kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda, "Thorium Power Company" (TPC), "Pars Reactors Construction and Development Company" (Satra Pars) ve "Azarab Industries Co." (Azarab), doğrudan ya da dolaylı şekilde AEOI ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

İran merkezli "Atbin Ista Technical and Engineering Company"nin (AIT) ise TESA’ya verdiği destek nedeniyle hem şirketin hem de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Majid Mosallat’ın yaptırıma tabi tutulacağı bildirildi.

Ayrıca, "Pegah Aluminum Arak Company"nin (Pegah) TESA için alüminyum ürünleri temin etmesi gerekçesiyle yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasına dahil edildiği kaydedildi.