ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın nükleer programına destek sağladıkları gerekçesiyle bazı şirket ve bireyleri yaptırım listesine aldığını duyurdu.
ABD'den İran'a yeni yaptırım: Nükleer programla bağlantılı şirketler hedefte!
ABD, İran’ın nükleer programına destek sağladığı belirtilen şirket ve kişilere yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Yaptırım listesine alınan kuruluşların İran Atom Enerjisi Kurumu’yla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, alüminyum üretimi yapan firmaların da bu kapsama alındığı aktarıldı.
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