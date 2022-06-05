ABD'den lisans kararı: Petrol şirketleri yeniden Venezuela'ya gidiyor
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini söyledi.
Arjantin'in "Radiofonica" isimli radyosuna konuşan Maduro, ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamlı olduğunu belirtti.
ABD'nin hafif ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, "Amerika Birleşik Devletleri, (ABD'li) Chevron'a, (İtalyan) Eni'ye ve (İspanyol) Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, hafif ama önemli adımlardır" ifadesini kullandı.
ABD yönetiminin, iktidar ile muhalefet arasında Ekim 2021'de kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor.
AMERİKALILAR ZİRVESİ
Öte yandan ABD'nin Venezuela'yı Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmemesine değinen Maduro, "Latin Amerika ve Karayipler'in sesinin, Amerikalılar toplantısına götürülmesi bence iyi görünüyor. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in sesinde iyi temsil edileceğiz" dedi.
Maduro, Venezuela'nın dışlanmasının ABD'li yöneticilerinden korkusundan kaynaklandığını vurgulayarak, "Washington'da ne yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'nın sesi, Küba'nın sesi ve Nikaragua'nın sesi, Los Angeles'a ulaşacak ve bizim sesimiz orada olacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.
Video Haberler
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
- Balıkların 'ölüm göçü'
- O anlar saniye saniye kamerada
- İzmir'de oksijen tükendi, balıklar öldü
- 6 saatte kontrol altına alındı
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Araçla sıkıştırarak öldürmüştü: 2 kez müebbet isteniyor
- Kaza sonrası taksiyi parçaladılar
- İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi, oteller doldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İşte iktidarın izleyeceği yol
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'