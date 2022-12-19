AB'den Meta’ya antitröst uyarısı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 16:06

Avrupa Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Facebook ana şirketi Meta'yı çevrimiçi sınıflandırılmış reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozması ve AB antitröst yasalarını ihlal etmesi nedeniyle uyardığını kaydetti.

Komisyon, bir ön görüşte, Avrupa Birliği kurallarının ihlal edildiğine dair yeterli kanıt olması halinde daha fazla araştırma yapacağını ve şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası verebileceğini açıkladı.

Meta sözcüsü Tim Lamb konu hakkında yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen iddialar temelsizdir. Ürün yeniliklerimizin tüketici yanlısı ve rekabet yanlısı olduğunu göstermek için düzenleyici makamlarla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı