Facebook çocuklar için gizlilik seçeneklerini duyurdu

23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:00

Meta bir süredir özellikle Facebook başta olmak üzere çocuklar ve gençlerin platformda korunması adına gizlilik seçenekleri geliştiriyordu. Şimdi ise bu üzerinde çalıştığı özellikleri Facebook ve Instagram olarak devreye aldı. Genç sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla karşılaştıkları siber zorbalık ve tacizler için yeni özellikler geliştiren Meta, yeni güncellemeleri duyurdu.

2022 YILINDA ŞİKAYETLER YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI

Meta, artık Facebook’a kaydolan 16 yaş altındaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak daha katı gizlilik kontrolleri uygulamaya karar verdi. Gizlilik ayarları ile kullanıcının arkadaş listesi ve takip ettiği sayfalar sınırlandırılabilecek, etiketlendiği gönderiler gizlenebilecek ve bunun yanında ilgisi olmayan gönderilere yorum yapması dahi engellenebilecek. Şirket buna benzer bir özelliği Instagram için sunmuştu.

Meta'nın özellikleri açıkladığı blog yazısında 2021 yılında yalnızca 1 ayda 100 milyondan fazla kişi Messenger'da güvenlik bildirimi gördü. Öte yandan 2022 yılının ilk çeyreğinde Messenger ve Instagram DM'lerde bir önceki yıla göre reşit olmayan kişiler tarafından bildirilen şikayetler yüzde 70 oranında arttı.

Bir diğer yandan kullanıcı profilleri uygulamada görüntülenmeye devam edecek. Burada bir istisna var. Yalnızca bağlantı olarak onayladıkları kişiler, içeriklerini görebilecek veya kişiyle iletişim kurabilecek. Çocukların bazı şüpheli bağlantıları onalama ihtimali olduğu için Meta, buna karşı önlem alıyor; çocukların uygulama içerisinde yetişkinlerle iletişim kurmalarına sınırlama getirecek.

Engellenmiş ve şüpheli olarak bildirilmiş hesaplar, genç kullanıcılara mesaj yazamayacak, onların Tanıyor Olabileceğin Kişiler önerilerinde yer almayacak ve hatta mesaj gönderme butonu kaldırılacak.

Söz konusu özellik şu anda test aşamasında olsa da Meta, gençler ve çocukların uygulamada daha 'özgür ve huzurlu' olması adına çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.