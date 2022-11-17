Facebook kullanıcı profilinde yapılacak değişik için tarih verdi
Facebook, profillerdeki din, siyasi görüş, cinsel yönelim ve adres bilgilerinin yer aldığı bölümleri kaldıracak. 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Meta çatısı altında faaliyet gösteren Facebook, milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler platformlarından biri konumunda. Bu nedenle de birçok yenilik uygulamaya sürekli olarak ekleniyor. Şimdi de dev platformun kullanıcıların profillerinde bazı değişikliklere gideceği ortaya çıktı.
BAZI KİŞİSEL BİLGİLER PAYLAŞILMAYACAK
Sosyal medya uygulamaları hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Matt Navarra ve medya devi Business Insider’ın haberine göre Facebook, kullanıcıların artık profillerinde bazı kişisel bilgileri paylaşmasını istemeyecek. Bu, daha önce görebildiğimiz bilgilerin artık hesaplarda karşımıza çıkmayacağı anlamına geliyor.
Webtekno tarafından aktarılan haberle ilgili detaylara göre ABD merkezli platform, kullanıcıların profillerinde yer alan ‘Dini Görüş’ kısmının yanı sıra cinsel yönelimleri belirtmek için kullanılan ‘İlgi duyduklarım’ bölümünü de platformdan kaldırma kararı aldı.
Business Insider’a konuşan bir şirket sözcüsü de bu gelişmeyi doğruladı. Bu iki bölümün dışında ‘Siyasi Görüş’ ve ‘Adres’ kısımlarının da artık Facebook profillerinde yer almayacağı, diğer kişisel bilgilerin ise kalmaya devam edeceği belirtildi. Popüler sosyal medya platformu neden bu tarz bir karar aldığını açıklamazken, değişikliklerin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ekledi.
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