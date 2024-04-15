ABD'li banka yıl sonu tahminini açıkladı: Altın fiyatları için rekor beklentisi!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 yılında altın fiyatlarında öngörülemeyen artış nedeniyle altın fiyatları tahminini güncelledi. Banka, 2024 yıl sonu için ons altın fiyatını 2300 dolardan 2700 dolar seviyesine çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:04
ABD'li banka yıl sonu tahminini açıkladı: Altın fiyatları için rekor beklentisi!
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Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yatırımcılara yayınlanan bir notta banka, Çin Merkez Bankası (PBOC) dahil olmak üzere merkez bankalarının sürekli talebini ve Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışı gerekçe göstererek, emtianın piyasada büyümeye devam etmek için hâlâ birçok noktasının olduğunu açıkladı.

Goldman Sachs'ın notunda, güvenli liman olarak altına olan talebin, bu yılın sonlarında gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerine ve yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceği belirtildi. Bu, değerli metal için yükseliş eğilimi gösteren bir tablo çiziyor.


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