ABD'li bankacılık devinden 3 hisse için 'al' tavsiyesi
ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA) üç şirket için hedef fiyatlarını değiştirdi. BofA analistleri; Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelleyerek 'Al' tavsiyesinde bulundu. BofA raporunda hedef fiyat yükseltilmesinde neden olarak beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' beklentisi gösterildi.
BofA analistleri, Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelleyerek 'Al' tavisyesinde bulundu. Analistler, yayımladığı raporda beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' düşüncesinin hedef fiyatlardaki yükselmenin temel sebebi oluşturduğunu belirtti.
HEDEF FIYAT 610 TL
Kısa vadede, yüksek seyreden tüketi fiyatlarının satın alma gücü üzerindeki yarattığı baskının Bim'e fayda sağlayacağını düşünen analistler gıda perakendesi sektöründe lider konumda olan firmanın gelecektede pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektöredeki dominasyon gücünü koruyacağını düşünüyor. Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına dikkat çekilirken BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 TL olarak belirledi ve 'Al' tavsiyesinde bulundu.
COCA-COLA'DA HEDEF FİYAT
BofA analistleri Coca-Cola'nın muhtemelen Türkiye'de güçlü geçecek yaz turizminden fayda sağlayacağı görüşünde. Şirketin gelirlerinde bu yıl çift haneli reel büyüme beklenirken kar marjlarının da iyi seviyede olacağı belirtildi. Analistler Coca-Cola için 1.000 TL hedef fiyat verirken 'Al' tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Efes'in Türkiye'deki ilerlemesinin firmanın cari yıl için bilançolarına olumlu katkı sağlayacağını belirten BofA analistleri, Rusya'da yaşanan ortaklık krizine rağmen, şirketin kaybettiği pazar payını geri kazanma konusunda umut verdiğini ve orta vadeli görünümünün olumlu olduğunu söyledi. BofA, Anadolu Efes için 285 TL'den 'Al' tavsiyesinde bulundu.
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