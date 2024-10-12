ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.
ABD'de Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 481'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.
Perşembe gününü 79,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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