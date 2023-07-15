ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 537’ye geriledi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 537’ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 azaldı.
Perşembe gününü 81,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,63 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,27 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 76,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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