ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:57

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8,2 milyon varil (yüzde 2) artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5,8 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 492 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 219 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 841 bin varil artışla 6 milyon 839 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 768 bin varil azalışla 2 milyon 612 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 25 Haziran-1 Temmuz haftasında 23 bin varil azalarak 12 milyon 506 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.