ABD'nin yeni gümrük vergileri yolda: Emtia piyasalarında dalgalanma bekleniyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:38

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:38

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerinin, emtia piyasalarındaki volatiliteyi artırarak fiyatları etkileyebileceğini vurguladı. Fitch'in açıklamasında, ABD'nin tarife politikasının emtia piyasalarındaki oynaklık üzerinde yaratacağı potansiyel etkiler ele alındı.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ YOLDA

Açıklamaya göre, ABD, 12 Mart’tan itibaren geçerli olacak şekilde, çelik ve alüminyum ithalatındaki muafiyet ve kota sistemini kaldırmayı, çeliğe yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmeyi planlıyor.

ABD ayrıca, Meksika ve Kanada'dan gelen ithalatın büyük bir kısmına yüzde 25, Kanada'nın enerji kaynaklarına yüzde 10 ve Çin'den gelen ithalata ise yüzde 10 vergi uygulayacağını açıkladı. Meksika ve Kanada’ya yönelik tarifelerin bir ay süreyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin iç alüminyum tüketiminin büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu ve ithalatın yaklaşık yüzde 70'inin Kanada'dan sağlandığına dikkat çekildi. Bu nedenle alüminyum piyasasının daha fazla etkilenmesi bekleniyor.

Tarifelerin ABD'deki alüminyum fiyatlarını artırması olasılığına dikkat çekilirken, Kanada'nın denge oluşturmak amacıyla Avrupa'ya ihracat yapmayı artırabileceği ancak bunun küresel arz ve talep üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.

ABD'NİN TARİFELERİ SEKTÖRLERDE BASKI YARATIYOR

Fitch, geçmişteki tarifelerin ABD alüminyum üretimini önemli ölçüde artırmadığını ve uzun vadeli tarifelerin alüminyum kullanan sektörler üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

ABD'nin net çelik ithalatçısı olduğu ve yurtiçi kapasite artırılırken, ülkenin çelik talebini karşılamak için Kanada, Meksika ve Güney Kore gibi tedarikçilere güvenmeye devam edeceği de vurgulandı.

Açıklama, tarifelerin süresi ve muafiyetlerin durumuna bağlı olarak, ABD'deki yerli çelik fiyatlarını artırarak yerel üreticiler için faydalı olabileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'nin çelik ihracatında ikinci sırada yer aldığı ve önceki tarife muafiyetinin kaldırılmasının Avrupalı çelik üreticileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Fitch, ABD'nin çelik ithalatında az bir paya sahip olan Çin'in çelik ürünlerine yönelik tarifelerin etkisinin minimal olacağını, ancak Çin’in diğer ülkeler ve bölgelerdeki talep artışı nedeniyle çelik üreticilerinin marjlarının baskı altında kalabileceğini belirtti.

Son olarak, daha agresif ticaret politikalarının küresel ekonomi ve Çin’in büyümesi üzerinde baskı oluşturarak, petrol, baz metaller ve kimyasallar da dahil olmak üzere emtia gruplarına yönelik uzun vadeli talebi etkileyebileceği ifade edildi.