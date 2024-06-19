ABD’ye 66,2 milyar dolarlık net sermaye girişi
ABD’ye bu yılın nisan ayında sermaye piyasalarına 66,2 milyar dolar giriş oldu. Böylece üst üste üçüncü ayda da ülkeye net sermaye girişi yaşandı.
ABD Hazinesi, 2024 yılı Nisan ayında üst üste üçüncü ayda da ülkeye net sermaye girişi yaşandığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, nisan ayında sermaye piyasalarına 66,2 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 102,1 milyar dolar girişten 104,2 milyar dolar girişe revize edildi.
Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle piyasa beklentisi olan 69,0 milyar doların üzerinde, 123,1 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 100,5 milyar dolar olan net giriş verisi, 102,6 milyar dolar giriş olarak güncellendi.
Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 123,1 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 100,5 milyar dolardan, 102,6 milyar dolar revize edildi.
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