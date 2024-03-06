Açık Piyasa İşlemleri(APİ) nedir? APİ ne demek?

Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Açık Piyasa İşlemleri(APİ) nedir? APİ ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:48
Açık Piyasa İşlemleri(APİ) nedir? APİ ne demek?
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Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Açık Piyasa İşlemleri(APİ) nedir? APİ ne demek?

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ(APİ) NE DEMEK?

Merkez bankalarının para politikası araç gruplarından biridir. Finansal piyasalarda merkez bankalarının finansal aktörlerle yapmış oldukları borç alma ve verme işlemlerine denir. Bu nedenle piyasaya geçici olarak likidite olarak verilmesi veya piyasadan geçici olarak likidite çekilmesine neden olur. Para arzının bileşenlerinden olan ve merkez bankasının yaratmış olduğu rezerv paranın miktarının yönetilmesi ile ilgili para politikası araçları grubudur.


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