Açıklamakta gecikti... BDDK'den kur korumalı mevduata sansür
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilere sansür uyguladığı belirtildi.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı dikkatleri Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) üzerine çevirirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilere sansür uyguladı. BDDK 9 Şubat'ta günlük olarak KKM verilerini yayınlayacağını açıklamıştı ancak 4 gün yayınlandıktan sonra 14 Şubat'ta takılı kaldı.
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertük'ün haberine göre, 21 Aralık 2021'de fiilen başlayan KKM uygulamasının verilerini sadece 9-14 Şubat arası yayınlayan BDDK o tarihten sonra yayınlamadığı gibi günlük bülteninden kaldırdığını duyurdu.
Kur Korumalı TL Mevduat'ta biriken tutarı haftalık bültende yayınlamaya başlayan kurum, 18 Şubat itibarıyla sistemde 469 milyar 230 milyon TL biriktiğini duyurdu. Ancak bu kez de açıklanan verilerde dövizden ve TL'den açılan hesaplara ilişkin detayın yer almadığı görüldü.
'ŞEFFAFLIKTAN UZAKLAŞILDIĞI' VURGULANDI
Bazı ekonomistler verilerin günlük yerine haftalık yayınlanmasını üstelik de TL ve döviz detayının kaldırmasını, ‘şeffaflıktan uzaklaşıldığının' altını çizerek eleştirdi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dövizden ve TL'den dönen hesaplara ilişkin detayın paylaşılmamasının, rezerve giren dövizin bilinmesinin istenmemesinden kaynaklandığı söyledi. Babuşcu, döviz satışı yoluyla piyasaya müdahalenin bilinmesinin istenmiyor olabileceğini savundu.
Döviz tevdiat hesapları (DTH) tarafında ise 18 Şubat haftasında altın ve parite etkisinden arındırdıktan sonra gerçek kişilerde 700 milyon dolar, şirketlerde de 7 milyar dolar düşüş gözlendi. Kamuya açıklanan verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 11-17 Şubat arasında DTH'tan dönen Kur Korumalı TL Mevduat tutarı 6.5 milyar dolar artarak 19 milyar dolara ulaştı.
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