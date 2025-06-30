Açlık sınırı asgari ücrete dayandı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL’yi aştı!

TÜRK-İŞ’in haziran ayında yaptığı çalışmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, 20 bin 561 lira 65 kuruştan 21 bin 83 lira 28 kuruşa yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 85 BİN TL'YE ULAŞTI

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı ise 85 bin 66 TL olarak hesaplandı.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ’in araştırmasında, gıda fiyatlarının haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,08, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,60 oranında arttığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Haziran ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde4,08 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti."