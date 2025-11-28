Açlık sınırı asgari ücreti geçti: Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı!

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 araştırması, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masraflar eklendiğinde ise yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.

ÇALIŞANLARIN GERÇEK YAŞAM MALİYETİ

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 TL olarak hesaplandı. Mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL’de kalması, yaşama maliyetiyle asgari ücret arasındaki farkın giderek büyüyen yoksullaşmayı gözler önüne seriyor.

GIDA HARCAMALARI ARTIYOR

TÜRK-İŞ’in mutfak enflasyonu hesabına göre, gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olarak gerçekleşti. Yıllık artış yüzde 45,07’ye, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48’e ulaştı.

ÜCRETLER ENFLASYONLA YETİNEMİYOR

Konfederasyon, araştırmasının bir ücret çalışması olmadığını vurgulayarak, hanelerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli gelir düzeyini ortaya koydu. Ücretlerde yalnızca enflasyon kadar artış yapılmasının, yoksulluğu kalıcı hale getireceği uyarısı yapıldı.

EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARDA ACİL HAMLE ŞART

TÜRK-İŞ, dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyonun mağduru olduğunu hatırlatarak, ekonomik ve sosyal politikaların gecikmeden uygulanması çağrısı yaptı.