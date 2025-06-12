Yoksulluk sınırı asgari ücreti dörde katladı! 18 milyon insan açlık sınırında...

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. TÜİK’in madde fiyatları İstanbul Halk Ekmek ve zincir market verileri ile oluşturulan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık en az 23.615 TL gıda harcaması yapması gerekiyor. Bu tutar yalnızca gıda için gerekli olan minimum harcama miktarı.

Yoksulluk sınırı ise eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçların da eklenmesiyle 81.686 TL’ye yükseldi. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 37.912 TL olarak belirlendi.

HER BİREYE GÖRE BESLENME MALİYETİ DEĞİŞİYOR

Rapor, her aile ferdinin beslenme ihtiyacına göre farklı maliyetler ortaya koyuyor. Buna göre sağlıklı bir beslenme için aylık harcama; yetişkin bir erkek için 6.597 TL, yetişkin bir kadın için 6.254 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 6.610 TL, 4-6 yaş bir çocuk içinse 4.155 TL oldu.

SEBZE-MEYVE VE SÜT ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubu 211,71 TL ile meyve ve sebzeler olurken, bunu 210,71 TL ile süt ve süt ürünleri izledi. Et, tavuk ve balık grubu için günlük harcama 161,64 TL, ekmek içinse 71,43 TL olarak belirlendi. Katı ve sıvı yağlar 40,69 TL, yumurta 15,22 TL ve tatlandırıcı ürünler ise 19,29 TL ile toplam harcama sepetindeki yerini aldı.

EN BÜYÜK PAY ET YUMURTA VE KURUBAKLAGİLDE

Toplam gıda harcamalarında en büyük payı yüzde 27,3 ile et, yumurta ve kurubaklagil grubu aldı. Süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 26,77; meyve-sebzenin payı ise yüzde 26,9 olarak hesaplandı. Ekmek, makarna ve benzeri ürünlerin toplam içindeki payı yüzde 11,38 olurken, diğer gıda harcamaları ise yüzde 7,62 oranında yer tuttu.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN DURUMU KRİTİK

TÜİK verilerine göre Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 314 binken yalnızca özel sektörde asgari ücret veya asgari ücret ile açlık sınırı arasında maaş alan kişi sayısı 17 milyon 433 bin.

Bu veriler, ülkedeki istihdamın yaklaşık yüzde 54’ünün asgari ücretle çalıştığını gösteriyor. 2025 yılı için belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücretin, açlık sınırının altında kalması ve yoksulluk sınırının neredeyse dört katı olması, ekonomik tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor.