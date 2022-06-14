Adalar’a 100 milyon liralık deniz altı yatırımı

14 Haziran 2022 Salı, 15:40

İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ (Ayedaş), İstanbul’un simgelerinden olan Adalar ilçesi için 2021 yılında çalışmalarına başladığı deniz altı yatırımlarını 2022 yılının ilk yarısında tamamladı.

Ayedaş, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen ve özellikle hafta sonu yoğun bir iç turizm hareketine sahip olan Adalar ilçesinde, beş katına kadar ulaşan enerji tüketimini karşılayabilme amacıyla hatların güçlendirilmesi için yeni yatırımlar planladı. Bu kapsamda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla yatırım çalışmalarını sürdüren Ayedaş, 100 milyon TL tutarındaki enerji yatırımını gerçekleştirdi.

DENİZ ALTINA TOPLAM 13 KİLOMETRELİK KABLO DÖŞENDİ

Ayedaş üç fazdan oluşan yatırım kapsamında; Dragos ile Burgazada arasında yaklaşık 7 kilometre, Dragos ile Heybeliada arasında yaklaşık 4,5 kilometre ve Büyükada ile Heybeliada arasında yaklaşık 1,5 kilometre olmak üzere toplamda 13 kilometrelik orta gerilim deniz kablosu tesis etti.

Ayedaş’ın gerçekleştirdiği yatırım kapsamında tesis edilen kabloların, tedarik sürekliliğini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için son teknoloji yöntemlerine göre ve deniz altı koşullarında uzun yıllar çalışmaya uygun olarak üretimi sağlandı. Tek parça olarak tesis edilerek hizmete alınan kablolar sayesinde, Adalar ilçesinin elektrik tedarik sürekliliğine ilişkin risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflendi.

Daha önce de kapasite artışı ve tedarik sürekliliğini sağlamak adına, 2014 ve 2020 yılları arasında Adalar İlçesi’nde yatırımlar yapan Ayedaş, yaklaşık 32 kilometre orta gerilim deniz kablosu, bağlantılarının yapılması için yaklaşık 7 kilometre orta gerilim kara kablosu, bir adet dağıtım merkezi ve bir adet güç trafosu tesis etmişti.