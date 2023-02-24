Adana'da özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Adana'nın Karataş ilçesindeki yaklaşık 208 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışına onay verildi.

AA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:28
Adana'da özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazın satışı onaylandı
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Özelleştirme kapsamında bulunan Adana'nın Karataş ilçesindeki  taşınmazın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana'nın Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'ndeki 207 bin 789 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 30 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fehmi Turgut'a satışı onaylandı.


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