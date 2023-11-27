Adıyaman'da 109 bin 153 afetzede konteynerde hayat mücadelesi veriyor: Kar yağsa çökecekler

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Hazır giyim sektörünün kalelerinden Adıyaman’dayız. İşlerin durmaması için kentte 1068 adet konteyner işyeri yapılmış. 6 Şubat depreminin en büyük darbelerinden birini yaşayan Adıyaman’da yaşamını kaybedenlerin sayısı 8 bin 400 kişi. Bugün Adıyaman’da 41 konteyner kentte, 109 bin 153 afetzede hayat mücadelesi veriyor.

Abdullah, Sakine, Mehmet, Kezban, Kudret, Tülay.... Adıyaman’daki yüzlerce konteyner kent sakini “Depremden beter bir kış geçireceğiz” diye dert yanıyor. Geçen hafta yaşanan yağışta tüm yağmur suları konteynerlerin içine girmiş. Özellikle pencerelerden içeriye su sızıyor. Konteynerde ilk kışı deneyimleyecek afetzedelerle görüştük, bir dokunduk bin ah işittik.

İşte kışa girerken afetzedelerin yaşadığı sıkıntılar:

Burada ilk kışı deneyimleyeceğiz. Yarın kar yağsa bu konteynerler çökecek. Yağmurda bu hale geldiysek kara kışı düşünemiyoruz. Buralar yaza uygun ama kara, yağmura hazır değil. Biz ilk yağmurda bunu anladık. İçerideki tüm eşyalarımız ıslandı, onları kurutacak hava da yok artık.

Isınmak için klima açıyoruz sabah kalktığımızda her taraf sırılsıklam oluyor. Halıların altına sanki su dökülmüş gibi. Klimayı iki dakika kapatsak donuyoruz.

Hani devlet büyüktür diyorlar ya, gelsin görsün büyüklüğü. Burada kış geçer mi. Yedi aydır buradayız bir kere deseniz vali gelip ne eksiğiniz var diye sormadı.

Rüzgârda konteynerde çok ses oluyor, sallanıyor, çocuklar her an deprem oluyor diye çok korkuyor.

İki bölme konteynerde altı kişi yaşıyoruz. Çocuklar burada nasıl ders çalışacak, nasıl bir gelecekleri olacak.

Benim 10 aylık bebeğim var. Buradaki sağlıksız koşullarda şimdiden astım oldu. Halılar çok ince, yerler çok soğuk.

Konteyner kentte ortak çamaşır makineleri var. Hadi yazın gidip geliyorduk, şimdi her an çamaşır makinesinin yolunu nasıl tutacağız.

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