Ağbaba isyan etti! “En büyük para birimimizle bir pul bile alamıyoruz”

6.11.2025 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP’li Veli Ağbaba, PTT’nin 2025 yılında sattığı pulun 210 TL olmasına dikkat çekerek değer kaybeden Türk Lirası karşısında, "Paramız pul oldu! 200 TL ile bir pul bile alınamıyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te Türkiye’de yaşanan ekonomik tabloya dikkat çekti.

Ağbaba, “Paramız pul oldu! PTT’nin 2025 yılında sattığı pul fiyatı 210 TL! En büyük para birimimiz olan 200 TL ile bir pul bile alamıyoruz. İşte Türkiye’nin geldiği nokta bu” ifadelerini kullandı.

 

