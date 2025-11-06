Ağbaba isyan etti! “En büyük para birimimizle bir pul bile alamıyoruz”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te Türkiye’de yaşanan ekonomik tabloya dikkat çekti.

Ağbaba, “Paramız pul oldu! PTT’nin 2025 yılında sattığı pul fiyatı 210 TL! En büyük para birimimiz olan 200 TL ile bir pul bile alamıyoruz. İşte Türkiye’nin geldiği nokta bu” ifadelerini kullandı.