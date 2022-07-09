Ağır ticari araçlar için hidrojen motoru geliştirecek
Toyota, Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ile işbirliğine imza attı. Şirket, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı.
Toyota, karbon nötre giden yolda farklı ülkelerdeki enerji koşullarına ve farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak hibrit araçlar, tam elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri geliştiriyor. Hidrojen motorları da bu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor. Bu çalışmalara ek olarak hidrojen üretimi, nakliyesi ve kullanımındaki ortakların sayısındaki artış ile birlikte hidrojen toplumuna ulaşma çabaları daha da hızlanıyor.
Ağır ticari araçlarla ulaşım ve lojistikte karbondioksidin azaltılması ise karbon nötr bir topluma ulaşma konusunda kritik bir role sahip ve Toyota ile işbirliği yapan Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ise, hidrojen motorlarıyla bu soruna bir çözüm bulmayı hedefliyor.
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