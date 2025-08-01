Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ağustos ayında emekli promosyonlarında artış hızlandı. Bankalar, emekli maaşını kendi kurumlarına taşıyanlara sundukları nakit promosyon kampanyalarını güncelliyor. SGK kapsamında emekli maaşı alan yurttaşlar, üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü ile bu ödemelerden yararlanabiliyor.

PROMOSYONLAR MAAŞ ARALIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR Emekli promosyon tutarları, maaş aralıklarına göre farklılaşıyor. Bankaların sunduğu kampanya avantajları, ek ürün kullanımıyla toplam promosyon miktarını artırıyor. Kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ya da otomatik ödeme talimatı gibi ek işlemler, ek ödemelerle promosyonları yükseltiyor.

BANKALARIN AĞUSTOS 2025 PROMOSYONLARI

YAPI KREDİ 0-9.999 TL: 12 bin 250 TL

12 bin 250 TL 10.000-19.999 TL: 18 bin 750 TL

18 bin 750 TL 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL

DENİZBANK 0-9.999 TL: 17 bin TL

17 bin TL 10.000-19.999 TL: 22 bin TL

22 bin TL 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL

VAKIFBANK Temel Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Avantajlar: 15 bin TL'ye kadar (kredi kartı kullanımıyla)

15 bin TL'ye kadar (kredi kartı kullanımıyla) Toplam: 27 bin TL'ye kadar

ING BANK 0-9.999 TL: 16 bin 250 TL

16 bin 250 TL 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL

ALBARAKA 0-9.999 TL: 15 bin 900 TL

15 bin 900 TL 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL

GARANTİ BBVA Temel Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Bonus: 10 bin TL'ye kadar

10 bin TL'ye kadar Toplam: 25 bin TL'ye kadar

İŞ BANKASI Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar

TEB Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar

QNB FİNANSBANK Toplam Promosyon: 20 bin 400 TL'ye kadar

ZİRAAT BANKASI Standart Promosyon: 12 bin TL

HALKBANK Standart Promosyon: 12 bin TL

PROMOSYON NASIL ALINIR? Emekliler, promosyondan faydalanmak için maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımalı ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhüt etmeliler. Başvurular, şube ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Onay sonrası promosyon ödemesi kısa sürede hesaba yatırılıyor.