Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ağustos ayında emekli promosyonlarında artış hızlandı. Bankalar, emekli maaşını kendi kurumlarına taşıyanlara sundukları nakit promosyon kampanyalarını güncelliyor. SGK kapsamında emekli maaşı alan yurttaşlar, üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü ile bu ödemelerden yararlanabiliyor.
PROMOSYONLAR MAAŞ ARALIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR
Emekli promosyon tutarları, maaş aralıklarına göre farklılaşıyor. Bankaların sunduğu kampanya avantajları, ek ürün kullanımıyla toplam promosyon miktarını artırıyor. Kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ya da otomatik ödeme talimatı gibi ek işlemler, ek ödemelerle promosyonları yükseltiyor.
BANKALARIN AĞUSTOS 2025 PROMOSYONLARI
YAPI KREDİ
- 0-9.999 TL: 12 bin 250 TL
- 10.000-19.999 TL: 18 bin 750 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL
DENİZBANK
- 0-9.999 TL: 17 bin TL
- 10.000-19.999 TL: 22 bin TL
- 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL
VAKIFBANK
- Temel Promosyon: 12 bin TL
- Ek Avantajlar: 15 bin TL'ye kadar (kredi kartı kullanımıyla)
- Toplam: 27 bin TL'ye kadar
ING BANK
- 0-9.999 TL: 16 bin 250 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL
ALBARAKA
- 0-9.999 TL: 15 bin 900 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL
GARANTİ BBVA
- Temel Promosyon: 15 bin TL
- Ek Bonus: 10 bin TL'ye kadar
- Toplam: 25 bin TL'ye kadar
İŞ BANKASI
- Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar
TEB
- Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar
QNB FİNANSBANK
- Toplam Promosyon: 20 bin 400 TL'ye kadar
ZİRAAT BANKASI
- Standart Promosyon: 12 bin TL
HALKBANK
- Standart Promosyon: 12 bin TL
PROMOSYON NASIL ALINIR?
Emekliler, promosyondan faydalanmak için maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımalı ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhüt etmeliler. Başvurular, şube ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Onay sonrası promosyon ödemesi kısa sürede hesaba yatırılıyor.
BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI
2025 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki promosyon rekabeti arttı. Denizbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, 28 bin TL’ye yaklaşan yüksek promosyon tutarlarıyla öne çıkıyor. Emekliler, en iyi avantajı yakalamak için kampanyaları yakından takip etmeli ve promosyon ile ek avantajları dengeli değerlendirmeli.