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Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
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Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

1.08.2025 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ağustos ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu. Peki emekli promosyonlarında hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor? Ağustos kampanyalarında öne çıkan bankalar hangileri? Bankaların sunduğu promosyon şartları ve avantajları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ağustos ayında emekli promosyonlarında artış hızlandı. Bankalar, emekli maaşını kendi kurumlarına taşıyanlara sundukları nakit promosyon kampanyalarını güncelliyor. SGK kapsamında emekli maaşı alan yurttaşlar, üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü ile bu ödemelerden yararlanabiliyor.

Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

PROMOSYONLAR MAAŞ ARALIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Emekli promosyon tutarları, maaş aralıklarına göre farklılaşıyor. Bankaların sunduğu kampanya avantajları, ek ürün kullanımıyla toplam promosyon miktarını artırıyor. Kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ya da otomatik ödeme talimatı gibi ek işlemler, ek ödemelerle promosyonları yükseltiyor.

Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

BANKALARIN AĞUSTOS 2025 PROMOSYONLARI

Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ

  • 0-9.999 TL: 12 bin 250 TL
  • 10.000-19.999 TL: 18 bin 750 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

DENİZBANK

  • 0-9.999 TL: 17 bin TL
  • 10.000-19.999 TL: 22 bin TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 27 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

  • Temel Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Avantajlar: 15 bin TL'ye kadar (kredi kartı kullanımıyla)
  • Toplam: 27 bin TL'ye kadar
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ING BANK

  • 0-9.999 TL: 16 bin 250 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ALBARAKA

  • 0-9.999 TL: 15 bin 900 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 25 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Bonus: 10 bin TL'ye kadar
  • Toplam: 25 bin TL'ye kadar
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI

  • Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

TEB

  • Toplam Promosyon: 21 bin TL'ye kadar
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

QNB FİNANSBANK

  • Toplam Promosyon: 20 bin 400 TL'ye kadar
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

  • Standart Promosyon: 12 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

HALKBANK

  • Standart Promosyon: 12 bin TL
Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

PROMOSYON NASIL ALINIR?

Emekliler, promosyondan faydalanmak için maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımalı ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhüt etmeliler. Başvurular, şube ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Onay sonrası promosyon ödemesi kısa sürede hesaba yatırılıyor.

Ağustos 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI

2025 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki promosyon rekabeti arttı. Denizbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, 28 bin TL’ye yaklaşan yüksek promosyon tutarlarıyla öne çıkıyor. Emekliler, en iyi avantajı yakalamak için kampanyaları yakından takip etmeli ve promosyon ile ek avantajları dengeli değerlendirmeli.

 

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