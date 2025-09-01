Ağustos ayı zam şampiyonları belli oldu: Birinci sıradaki ürün şaşırttı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici–market fiyatları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Bayraktar’ın açıklamasına göre, geçen ay markette takip edilen 37 üründen 30’unda fiyat artışı yaşanırken, 6 üründe düşüş görüldü. En yüksek artış yüzde 56 ile yeşil fasulyede gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 9 ile kuru soğanda oldu.

SEBZE FİYATLARINDA ARZ KAYNAKLI ARTIŞ

Fasulyedeki artışı yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile patlıcan ve yüzde 19,2 ile yumurta izledi. Buna karşılık domates yüzde 6,6, patates yüzde 2,7, pirinç yüzde 2,3 ve sivri biber yüzde 1,2 ucuzladı. Bayraktar, özellikle yeşil fasulye, kabak, salatalık ve patlıcanda sezon sonuna yaklaşılmasıyla arzın azalmasının fiyatları yükselttiğine dikkat çekti.

SOĞANDA FİYAT MALİYETİN ALTINA İNDİ

Çukurova’da Mayer cinsi erkenci limonun yoğun üretimiyle arzın arttığını kaydeden Bayraktar, bunun fiyatlara düşüş olarak yansıdığını söyledi. Patateste erken çeşitlerin sona ermesiyle orta erkenci ürünlerin piyasaya girdiğini, yüksek rekolte ve depolama sorunları nedeniyle üretici fiyatlarının 4,5 liraya kadar gerilediğini belirtti. Soğanda ise arz fazlası nedeniyle fiyatların maliyetin altına indiğini ifade etti.

Maydanozda artan üretim ve sabit talebin, havuçta ise düşük tüketici ilgisinin fiyatları düşürdüğünü dile getiren Bayraktar, buna rağmen üretici ile market arasındaki fiyat farkının en yüksek yüzde 335,3 ile havuçta görüldüğünü açıkladı.

TARIMSAL GİRDİLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Bayraktar, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın üretici üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirterek, yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 85,3 ile üre gübresinde yaşandığını söyledi. Ağustosta bir önceki aya göre DAP gübresi yüzde 4,3, 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, amonyum sülfat yüzde 2,1 ve CAN gübresi yüzde 0,1 zamlanırken; üre gübresinde yüzde 1,5 düşüş oldu.

Yıllık bazda ise üre gübresi yüzde 85,3, DAP gübresi yüzde 56,9, 20.20.0 gübresi yüzde 51,7, CAN gübresi yüzde 39,3 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 33,8 arttı.