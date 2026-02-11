Ahmet Ahlatcı’ya kara para soruşturması: Ünlü iş insanından ilk açıklama!

Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Altın ticareti ve ihracat işlemlerine ilişkin incelemeler sonrasında Ahlatcı hakkında "kara para" ve "kaçakçılık" suçlamalarıyla adli kontrol talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, geçen pazartesi günü iş insanı hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

AHLATCI’DAN İLK AÇIKLAMA

Ahmet Ahlatcı, soruşturmayı gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamayla doğruladı. Ahlatcı, “Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı

Ahlatcı, gazeteci Can Özçelik’e yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

“43 yıldır kuyumculuk yapıyorum. 23 kişilik bir kaçakçılık soruşturması varmış. Adımızı karıştırmışlar, ben de yeni öğrendim. Ama bir yanlışlık olduğunu anlattık, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuru yaptık, kaldırılacağına inanıyorum.”

HOLDİNGİN KONUMU VE LİSTE BAŞARISI

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatında üst sıralarda yer alan Ahlatcı Holding, 10 farklı sektörde 5.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ahmet Ahlatcı, 2025 yılında ABD merkezli Forbes dergisinin ‘en zengin 100 Türk’ listesinde yer almıştı.