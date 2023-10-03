Ahmet Akbalık'tan 'faiz' tepkisi: 'Bu koşullarda yatırım olmaz'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Eskiden konut yatırımlarının kendini amorti etme süresinin 20 yıl olduğunu anımsatan Akbalık, bu sürenin şu anda 35-40 yıla çıktığını, faizlerin çok yükselmesiyle bu sürenin 100 yıla kadar çıkacağını aktardı.

Turizm, gayrimenkul ve tekstil sektöründe faaliyetleri bulunan Özak Başkanı Ahmet Akbalık düzenlediği toplantıda şu bilgileri verdi:

Hazır giyim kapasiteleri düştü. Üstüne bir de ülkemizde haksız rekabet koşulları var, gümrük duvarlarını delip yükü içerdeki hazır giyimciye yüklüyorlar. Tunuslu, İtalyan firmalar kumaşı bizden 3 dolara alırken ben 4 dolara alabiliyorsam burada bir sorun var. Bu ülkede üretilmeyen mallara antidamping uygulanıyor.

Turizmde girdi maliyetlerinin birinci öncelik. Turizm potansiyeli yüksek bölgelerde arz fazlası var. Bu da fiyata baskı yaratıyor. Aynı bölgede, aynı tip tesisler yapılıyor ve toplam yatak doluluğu yüzde 38. Bu oran Fransa’da yüzde 65. Biz mevcut kapasiteyi doğru kullanırsak bu 75 milyon turist demek.

Önümüzdeki dönemde turizme 600 milyon Avro yatırım yapacağız.

Dört yıllık projeksiyonda tüm bu projeleri tamamlamayı planlıyoruz. Toplamda 3 bin konut yapacağız. Göktürk’te Özak Duyu projemizin duyurusunu yapacağız.