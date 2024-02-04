Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:40

Güncelleme: 04.02.2024 - 13:40

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar zamlandı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek ödemeleri her ayın 15'inde yatırılmaya başlanıyor. Şubat ayı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Güncel tutarlar şöyle;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?