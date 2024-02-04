Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar zamlandı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek parası, Memur ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte sosyal yardım ücretleri de merak edildi. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar zamlandı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar zamlandı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek ödemeleri her ayın 15'inde yatırılmaya başlanıyor. Şubat ayı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
Güncel tutarlar şöyle;
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?
- Türk vatandaşı olmaması,
- Mavi Kart sahibi olması,
- Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
- 18 yaşından küçük olması,
- Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
- durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
- Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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