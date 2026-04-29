Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın TIR şoförlerine teşvik iddiasını yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan kadın TIR şoförlerine teşvik verileceği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi.
PAYLAŞIMLARDAKİ GÖRSELLERE AÇIKLIK GETİRİLDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, paylaşımlarda kullanılan fotoğrafların Halkbank işbirliğiyle yürütülen “Yükselen Kadınlar Programı” kapsamında kullanılan girişimcilik eğitim tırına ait olduğu belirtildi. Bu tırın, kadın girişimcilere yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.
BAKANLIĞIMIZIN KADIN TIR ŞOFÖRLERİNE TEŞVİKTE BULUNACAĞINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLAR ASILSIZDIR.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 29, 2026
