Akaryakıt devi Türkiye'deki istasyonlarını devrediyor: ABD yaptırım uygulayacağını açıklamıştı

30.10.2025 14:33:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Rus petrol devi Lukoil, Türkiye dahil beş ülkedeki akaryakıt istasyonlarını el değiştiriyor. Satış süreci ilgili kurumların onayıyla tamamlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırım açıklamasının ardından Lukoil, uluslararası varlıklarını satışa çıkaracağını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’daki akaryakıt istasyonlarının İsviçre merkezli Gunvor Group’a satıldığı belirtildi.

TÜRKİYE’DEKİ 600 İSTASYON EL DEĞİŞTİRECEK

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’de 600’den fazla akaryakıt istasyonu bulunan Akpet ve Lukoil’in denetimi İsviçre merkezli Gunvor Group’a geçecek.

Satış işlemi, ilgili ülkelerdeki denetleyici kurumlar tarafından gözden geçirilecek. Türkiye’deki istasyonların devri ise Rekabet Kurumu’nun onayıyla tamamlanacak.

İlgili Konular: #Rusya #ABD #türkiye #akaryakıt #lukoil