Akaryakıt devi Türkiye'deki istasyonlarını devrediyor: ABD yaptırım uygulayacağını açıklamıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırım açıklamasının ardından Lukoil, uluslararası varlıklarını satışa çıkaracağını duyurmuştu.
Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’daki akaryakıt istasyonlarının İsviçre merkezli Gunvor Group’a satıldığı belirtildi.
TÜRKİYE’DEKİ 600 İSTASYON EL DEĞİŞTİRECEK
Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’de 600’den fazla akaryakıt istasyonu bulunan Akpet ve Lukoil’in denetimi İsviçre merkezli Gunvor Group’a geçecek.
Satış işlemi, ilgili ülkelerdeki denetleyici kurumlar tarafından gözden geçirilecek. Türkiye’deki istasyonların devri ise Rekabet Kurumu’nun onayıyla tamamlanacak.