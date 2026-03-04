Akaryakıt fiyatlarına cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yolda!

Batı Asya’da tırmanan füze gerilimi, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açarken Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu. Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin ve benzin fiyatlarına cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde artış ihtimalini gündeme taşıdı.

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Mart Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzine zam yapılması kesinleşti.

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 12 TL 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 TL 68 kuruş artış yansıtılacak.

MOTORİN FİYATI 70 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda ortalama 60,40 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatı, artış sonrası 72,85 TL’ye yükselecek. Ankara’da motorin fiyatı 73,95 TL’ye, Doğu Anadolu’daki illerde ise örneğin Hakkari’de 75,68 TL’ye ulaşacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, hem bireysel araç sahiplerini hem de lojistik sektörünü doğrudan etkilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 TL

58,40 TL Motorin: 60,40 TL

60,40 TL LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 TL

58,24 TL Motorin: 60,24 TL

60,24 TL LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 59,34 TL

59,34 TL Motorin: 61,50 TL

61,50 TL LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 59,62 TL

59,62 TL Motorin: 61,77 TL

61,77 TL LPG: 30,09 TL

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve kur hareketliliğinin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan motorine dün gece yapılması beklenen 6,69 TL'lik zammın uygulanmayacağı, zammın sadece gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını belirtilmişti.