Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıt fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE GECE YARISI ZAMMI

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL'lik büyük bir zam yapıldı. Aynı şekilde benzinde de fiyat yükseldi ve litre başına 93 kuruş zam uygulandı.

ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARA YANSIDI

20 Mart Cuma günü yapılan düzenlemeyle motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, son zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.01 TL

Motorin: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 77.54 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI