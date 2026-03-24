Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

24.03.2026 09:52:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatları yapılan son zamlarla yeniden yükseldi. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Fiyat değişimi sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki motorine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı akaryakıt fiyatları listesi...

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıt fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE GECE YARISI ZAMMI

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL'lik büyük bir zam yapıldı. Aynı şekilde benzinde de fiyat yükseldi ve litre başına 93 kuruş zam uygulandı.

ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARA YANSIDI

20 Mart Cuma günü yapılan düzenlemeyle motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, son zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 63.01 TL
  • Motorin: 77.68 TL
  • LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 62.87 TL
  • Motorin: 77.54 TL
  • LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 63.99 TL
  • Motorin: 78.82 TL
  • LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 64.26 TL
  • Motorin: 79.09 TL
  • LPG: 30.29 TL
