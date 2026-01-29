Akaryakıt fiyatlarına küresel zam sinyali: ABD-İran krizi Türkiye'yi de vuracak!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını kabul etmesi yönünde uyardı. Trump, aksi halde "büyük bir donanma"nın bölgeye sevk edileceğini açıkladı.

Trump'ın "zaman daralıyor" mesajı ve olası askeri hamle ihtimali ile birlikte İran'ın bu durum karşısında komşularıyla girebileceği olası çatışma senaryoları ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına yönelik açıklamaları petrol piyasalarında arz kesintisi endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 70 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın "nükleer silahsızlık" garantisi içeren bir anlaşmayı müzakere etmeyi reddetmesi durumunda, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filonun "gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır" olacağını ifade etti.

ABD Başkanı daha önce de İran genelinde süren protestolar sırasında göstericilerin öldürülmesi halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu açıklamıştı.

PİYASALAR HÜRMÜZ BOĞAZI'NI İZLİYOR

Günlük 3,2 milyon varil üretimiyle OPEC'in dördüncü büyük üreticisi olan İran'a yönelik olası bir askeri saldırı ihtimali, petrol piyasalarında jeopolitik risk algısını güçlendirdi. Brent petrol vadeli işlemleri perşembe günü son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PVM analisti John Evans, "Piyasanın acil endişesi, İran'ın komşularına yönelik bir hamle yapması ya da daha da kritik olarak, günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde oluşabilecek yan etkiler" değerlendirmesinde bulundu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri gün içinde yüzde 2,22 artışla 1,52 dolar yükselip varil başına 69,92 dolara ulaşırken, gün içinde 70,35 doları görerek eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD tipi WTI ham petrolü ise 1,48 dolar ya da yüzde 2,34 artışla 64,69 dolara çıktı ve gün içinde 65 doların üzerini test etti.

HEDEFLİ SALDIRI SENARYOSU MASADA

ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, İran'daki güvenlik güçleri ve liderlere yönelik hedefli saldırıları da içeren seçenekleri değerlendiriyor. Bu adımların, protestocuları harekete geçirerek İran'daki mevcut yönetimi zayıflatmayı amaçladığı belirtiliyor.

'JEOPOLİTİK PRİM 4 DOLAR ARTTI'

Citi analistleri yayımladıkları notta, "İran'ın hedef alınma ihtimali, petrol fiyatlarındaki jeopolitik primi varil başına yaklaşık 3 ila 4 dolar artırdı" ifadesini kullanarak, gerilimin tırmanması halinde Brent fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde 72 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE BENZİN 60 LİRAYI AŞABİLİR

23 Ocak tarihinde 60 dolar seviyesini aşan ham petrol varil fiyatları, 29 Ocak itibarıyla yüzde 8 artış göstererek 64,81 dolar seviyesine yükseldi.

Batı Asya'da yaşanan gerilimlerin aynı şiddette artış göstermeye devam etmesi halinde küresel petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'yi de vuracak. İstanbul Avrupa yakasında 29 Ocak tarihinde 55,21 TL seviyesinde olan benzin fiyatları, mevcut artış trendinin sürmesi yalnızca iki haftadan kısa süre zarfında halinde 65,75 TL seviyesi ve üzerine yükselebilir.