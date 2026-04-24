Akaryakıt fiyatlarında indirim kısa sürdü: Motorine büyük zam yolda

24.04.2026 09:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Akaryakıt piyasasında yapılan indirimler kısa ömürlü oldu. Geçen gece gelen 2,33 TL’lik indirimin ardından, Batı Asya’da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden 105 dolar barajını zorlamasıyla motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 TL zam bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİDEN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Motorine önceki gece 2,33 TL indirim uygulanmıştı. Ateşkesin uzamasıyla birlikte gerileyen petrol fiyatları, ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanmasıyla yukarı yönlü hareket etti.

Benzin fiyatlarında ise bu gece herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR

Zamla birlikte motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 72,33 TL’ye, Ankara’da 73,45 TL’ye, İzmir’de ise 73,73 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,76 TL, Ankara’da 63,71 TL ve İzmir’de 64 TL seviyesinde bulunuyor.

