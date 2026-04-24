Akaryakıt fiyatlarında indirim kısa sürdü: Motorine büyük zam yolda

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 TL zam bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİDEN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Motorine önceki gece 2,33 TL indirim uygulanmıştı. Ateşkesin uzamasıyla birlikte gerileyen petrol fiyatları, ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanmasıyla yukarı yönlü hareket etti.

Benzin fiyatlarında ise bu gece herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR

Zamla birlikte motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 72,33 TL’ye, Ankara’da 73,45 TL’ye, İzmir’de ise 73,73 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,76 TL, Ankara’da 63,71 TL ve İzmir’de 64 TL seviyesinde bulunuyor.