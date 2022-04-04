Akaryakıt indirimlerinin kaldırılması taşımacılıkta zamlara kapı açacak

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Son bir yılda akaryakıta gelen yüzde 178’lik zam iğneden ipliğe domino etkisi yaratarak hem yurttaşa hem de ekonominin her alanına ağır maliyetler ödetiyor. Bu zamların doğrudan etkilediği sektörlerden birisi de karayolu yolcu taşımacılığı sektörü oldu. Anlaşmalı akaryakıt indirimi ve eşel mobil sistemlerinin kaldırılması sektördeki sıkıntıyı büyüttü. Yeni zamların kapıda olduğunu söyleyen sektör temsilcileri iflaslar ve işten çıkarmaların başladığını söylüyor.

Taşımacılıkta yol ve köprü ücretleri, akaryakıt, araç fiyatları, yedek parça fiyatları gibi maliyetlerde yüzde 200’leri bulan artışlar yaşanıyor. Bu artışlara rağmen ellerinde kalan son iki desteğin kaldırıldığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Enerji Piyasasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt istasyonlarını desteklemek için yapılan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı devletin alacağı ÖTV’den karşılayan eşel mobil sisteminin ve özel anlaşmalı indirimlerin kaldırılmasını değerlendirdi.

Kaybedilen indirim tutarının daha fazlasının tüketiciye yansıyacağını belirten Yıldırım, “EPDK 82 milyon yurttaşı değil 3 bin istasyon sahibini düşünüyor. Enflasyonla mücadele edilen bu günlerde esnafın elinden indirimli akaryakıt şansını almak nedir? Bu hareket kaçak akaryakıtı ve kayıt dışı indirimi tetikler. Bu da devleti vergi kaybına uğratır. Yani hem kamu hem de tüketicinin kaybedeceği bir karara imza atıldı” dedi. Yıldırım şöyle konuştu:

"EN KARANLIK DÖNEM"

- Biletteki KDV’nin yüzde 1’e düşürülmeli. Otoyol ve köprülerde en az yüzde 50 indirim yapılmalı. Yoksa iflaslar kaçınılmaz oldu. Kontak kapanır, vatandaşın ulaşım talebi karşılanamaz.

- Öğrenciler haftada bir ailelerine giderken bunu artık ayda ancak bir yapabildiklerini görüyoruz. 50 yıllık bir süredir ulaşım sektöründeyim, hiç bu kadar önümüzün karanlık olduğu bir dönem yaşamadım.

Akaryakıttaki artışın kamyonla taşınan her ürüne zam olarak yansıdığını söyleyen Sirkeci Nakliyeciler ve Kamyoncular Borsası Başkanı Sinan Öz ise şöyle konuştu: “Eskiden kilometreye 3 lira yakarken şimdi 8 lira yakıyor kamyon aradaki o 5 lira da taşınan mal neyse ona ekleniyor mecburen.”

ŞEHİRİÇİNDE YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

Şehir içi toplu taşımada da zam sesleri geliyor. Giderlerinde fahiş artışlar olduğunu söyleyen Türkiye Özel Halk Otobüsçüleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Göksel Ovacık, bugün gerçekleşecek olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda (UKOME) yüzde 50’lik zam taleplerini yenileyeceklerini belirtti.

Türkiye Özel Halk Otobüsçüleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Göksel Ovacık, “Hükümetin akaryakıtta ÖTV ve KDV’yi kaldırmasını istiyoruz” dedi. UKOME öncesi ulaşım esnafıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise, “Zam yapılmazsa ulaşımın esnaf ve İBB tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı konuşuldu” dedi.

"GEÇİNEMEYENLER" EYLEMDE

Akaryakıttaki zamların şehiriçi toplu taşımaya ve servis ücretlerine de yansıması beklenirken yurttaşlar isyanda. İstanbul’da UKOME toplantılarında gündeme gelen zamların yapılmasını istemeyen Kadıköy Geçinemeyenler Platformu dün saat 18.00’de “Ulaşıma zam değil toplu ulaşımda mazota KDV- ÖTV indirimi, yedek parçada ve harçlarda sübvanse ve hazine garantili projelerle şirketlere aktarılan paranın kamuya aktarılmasını istiyoruz” talebiyle eylem yaptı. Eylem bugün UKOME toplantısının yapılacağı binanın önünde de tekrarlanacak.