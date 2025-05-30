Akaryakıt satışında yeni dönem: Başlangıç tarihi yaklaşıyor!

Sisteme kayıtlı olmayan taşıtlar için düzenlenen belgeler vergi açısından geçersiz sayılacak. Taşıt sahipleri ve işletmelerin hak kaybı yaşamaması için belirlenen tarihlerden önce başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

UTTS ÜZERİNDEN SATIŞ ZORUNLU HALE GELECEK

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt istasyonu işletenlerin 2 haziran tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi. İstasyonlarda taşıt tanıma okuyucu cihazı ile tabanca iletişim modüllerinin takılması, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme cihazları ile iletişim kurulması ve UTTS üzerinden satış yapılması zorunlu olacak.

VERGİ GEÇERLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU ŞART

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu olan taşıtlar için, UTTS sistemi üzerinden düzenlenmeyen belgeler vergi kanunları kapsamında geçersiz sayılacak. Taşıt sahiplerinin hak kaybını önlemek için 2 haziran’a kadar başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlaması, ayrıca 30 haziran’a kadar TTB cihazlarını taktırması gerekiyor.

FARKLI YAKIT TÜRLERİ İÇİN TTB ZORUNLULUĞU

Kanun kapsamına girmeyen taşıtlar için UTTS sistemi 1 temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Benzin ve motorin dışında yakıt kullanan araçların depolarına ise 31 aralık’a kadar TTB cihazı taktırmaları zorunlu olacak.

PÜİS BAŞKANINDAN KRİTİK UYARI

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlarla ilgili düzenlemeyi değerlendirerek bayilere şu uyarıda bulundu:

"Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme, vatandaşlarımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Eskiden dökme yakıt kullanan araçların çoğunluğu artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde bu yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın, nihai tüketici olan vatandaşları bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu şekilde vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaz."