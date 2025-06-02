Akaryakıt satışında yeni dönem: Kurallar uygulamaya girdi!

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu hale getirilen UTTS sistemi ile akaryakıt satışları bugünden itibaren başladı. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulaması hakkında bilgi verdi. Okumuş, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren UTTS üzerinden akaryakıt satışlarının başlayacağını duyurmuştu.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ ZORUNLULUĞU

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen araçlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları açısından geçersiz sayılacak. Taşıt sahiplerinin, vergi uygulamalarında mağduriyet yaşamamaları için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ticari araçlar için 2 Haziran’a kadar başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamaları ayrıca 30 Haziran’a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.

Kanun kapsamına girmeyen ancak taşıt tanıma sistemi kullanan araçlarda ise benzin veya motorin dışındaki yakıt türleri için 31 Aralık’a kadar TTB taktırma zorunluluğu bulunuyor.

UTTS SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ

Bundan sonra UTTS sistemi üzerinden akaryakıt satışları yapılacak. Petrol istasyonları ve akaryakıt alan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini sistem üzerinden otomatik olarak takip edebilecek ve gider olarak yansıtabilecek.